Соединенные Штаты сегодня, как ожидается, проведут испытательный пуск гиперзвуковой ракеты

Прошлая попытка обернулась неудачей.

Испытательный пуск перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования состоится над восточной частью Тихого океана. СМИ узнали об этом из международного навигационного предупреждения для мореплавателей. В ходе первого летного испытания в начале апреля ракета из-за технических проблем не запустилась с борта стратегического бомбардировщика. Перед ВВС США стояла задача проверить способность ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения, управляемость полетом и безопасность запуска после сброса с бомбардировщика. По проектным данным, ракета имеет дальность действия 1600 километров, причем это расстояние она может преодолеть за 12 минут. Ожидается, что она сможет разгоняться до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, отмечает телеканал CNN. Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. бывший глава Минобороны Марк Эспер говорил, что это приоритетная задача для армии США.

Два дня назад прошли испытания боеголовки гиперзвуковой ракеты, их назвали успешными.

Россия планирует до конца месяца провести государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». Они начнутся стрельбой фрегата «Адмирал Горшков», рассказал агентству РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Завершить испытания планируют уже в этом году. Фрегат станет первым штатным носителем ракет. Их также получат подводные лодки проекта «Ясень-М», ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который находится на модернизации и подлодка «Иркутск».