Некоторые эпидемиологи называли этот показатель лучшим способом оценить реальное число умерших от коронавируса.

С апреля 2020-ого года по май этого избыточная смертность по стране составила 428 тысяч человек. Как пишет агентство Reuters, такая цифра получается, если подсчитать последние данные Росстата. В сообщении сказано, что количество умерших сравнили со среднегодовой смертностью в период с 2015-ого по 2019-ый годы.

В то же время британский журнал The Economist утверждает, что еще в феврале было зарегистрировано на 460 тысяч смертей больше, чем обычно. Издание отметили, что российское правительство специально подтасовало статистику смертности от коронавируса, чтобы создать ложное чувство безопасности. В журнале добавили, что россияне неохотно выполняют антикоронавирусные ограничения, в том числе потому что после так называемого «санитарного дела» считают их способом давления на оппозицию. В издании добавили, что на ситуацию повлияло и то, что, несмотря на эпидемию, в марте власти собрали 80 тысяч человек на праздник, посвященный годовщине присоединения Крыма.

Непосредственно жертвами коронавируса, по данным оперативного штаба, стали более 141-ой тысячи человек. В последние несколько дней суточный прирост смертности в целом по стране превышает семь сотен.