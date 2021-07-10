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05:07, 10 июля 2021

Граждане Белоруссии с сегодняшнего дня смогут въезжать в Россию только при наличии отрицательного теста на коронавирус

При этом результаты тестирования должны быть отражены в специальном приложении, говорят представители Белорусской железной дороги. Такие же правила распространяются и на граждан других стран-членов Евразийского экономического союза. Тест необходимо сделать не позднее чем за три дня до приезда.


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