Граждане Белоруссии с сегодняшнего дня смогут въезжать в Россию только при наличии отрицательного теста на коронавирус

При этом результаты тестирования должны быть отражены в специальном приложении, говорят представители Белорусской железной дороги. Такие же правила распространяются и на граждан других стран-членов Евразийского экономического союза. Тест необходимо сделать не позднее чем за три дня до приезда.
2021-07-10T05:07:00+03:00
2021-07-10T05:07:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 10 июля 2021
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