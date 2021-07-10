МВД России намерено вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для патента на работу

Это должно ускорить процедуры и исключит въезд в страну возможных нарушителей, сказали агентству ТАСС в ведомстве. МВД планирует использовать для этого ресурсы своего паспортно-визового сервиса. Для получения патента требуется ряд документов, в том числе подтверждение владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства. Соответствующие экзамены сейчас можно сдать в том числе за рубежом, отметили в министерстве.
2021-07-10T05:06:18+03:00
2021-07-10T05:06:18+03:00
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05:06, 10 июля 2021
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