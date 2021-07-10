Главу Дагестана Сергея Меликова допросили как свидетеля в Реутовском военном суде, пишет газета «КоммерсантЪ»

Бывший первый заместитель главнокомандующего Росгвардии давал показания по делу генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он курировал в ведомстве все тыловые вопросы. Сейчас его обвиняют в мошенничестве. По версии Меликова, Росгвардия никак не могла владеть недвижимостью, в хищении которой обвиняется его товарищ и бывший сослуживец. Сам подсудимый вины не признает. Меликов стал и.о. главы Дагестана осенью прошлого года.
2021-07-10T05:05:50+03:00
2021-07-10T05:05:50+03:00
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05:05, 10 июля 2021
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