Главу Дагестана Сергея Меликова допросили как свидетеля в Реутовском военном суде, пишет газета «КоммерсантЪ»

Бывший первый заместитель главнокомандующего Росгвардии давал показания по делу генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он курировал в ведомстве все тыловые вопросы. Сейчас его обвиняют в мошенничестве. По версии Меликова, Росгвардия никак не могла владеть недвижимостью, в хищении которой обвиняется его товарищ и бывший сослуживец. Сам подсудимый вины не признает. Меликов стал и.о. главы Дагестана осенью прошлого года.