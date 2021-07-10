Американская администрация пока не планирует предоставлять военную помощь Гаити

Так на просьбу прокомментировать запрос Порт-о-Пренса сказал агентству Reuters высокопоставленный представитель Белого дома. В то же время в Госдепартаменте подтвердили, что получили запрос гаитянского правительства. В документе говорится, что карибское государство просит о выделении военного контингента США для охраны ключевых объектов инфраструктуры. О том же самом, по неофициальным данным. в кабинете министров Гаити просят ООН. Обстановка на острове накалилась после убийства президента Жовенеля Моиза. Сообщается. что по подозрению в причастности к покушению задержаны два десятка человек, граждане Колумбии и США.
2021-07-10T05:05:06+03:00
2021-07-10T05:05:16+03:00
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05:05, 10 июля 2021
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