Американская администрация пока не планирует предоставлять военную помощь Гаити

Так на просьбу прокомментировать запрос Порт-о-Пренса сказал агентству Reuters высокопоставленный представитель Белого дома. В то же время в Госдепартаменте подтвердили, что получили запрос гаитянского правительства. В документе говорится, что карибское государство просит о выделении военного контингента США для охраны ключевых объектов инфраструктуры. О том же самом, по неофициальным данным. в кабинете министров Гаити просят ООН. Обстановка на острове накалилась после убийства президента Жовенеля Моиза. Сообщается. что по подозрению в причастности к покушению задержаны два десятка человек, граждане Колумбии и США.