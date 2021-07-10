США ввели санкции в отношении шести российских граждан и компаний

Такое решение принято из-за их попыток закупить товары в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных штатов, пояснили в министерстве торговли страны. В российском посольстве в Вашингтоне назвали решение о новых санкциях против россиян очередным шагом на пути к конфронтации. Который противоречит тому, что власти США говорили в том числе в ходе женевского саммита.