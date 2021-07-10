Власти Германии внесли Испанию в список стран с широким распространением коронавируса

Берлин не рекомендует гражданам въезжать на ее территорию. Новые правила начнут действовать с воскресенья. Между тем Испания остается популярным направлением для немецких туристов. Пока что, как пишет еженедельник Der Spiegel, для выезжающих туда действуют минимальные требования. По возвращении им придется предъявить либо отрицательный тест, либо свидетельство о прививке, либо справку о перенесенном заболевании, и тогда не придется уходить на карантин. В то же время ограничения могут ужесточить.