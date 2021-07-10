Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова

Его, по неофициальной информации, подозревают в подготовке убийства предпринимателя. Вместе с ним был арестован его сын, московский оперуполномоченный отдела экономической безопасности Александр Ермаков. В подмосковном главке МВД ранее сказали, что проводят проверку.