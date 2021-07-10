Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу одного из потерпевших по делу банды Цапков из станицы Кущевская

Предпринимателя Александра Исюка подозревают в ложном доносе, пишет газета «Коммерсантъ». Ранее следствие полагало, что члены кущевской преступной группировки требовали у Исюка 70 млн рублей за получение кредита в Россельхозбанке. Но в прошлом месяце дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. В 2013 году шестеро членов банды Цапков получили сроки от 19 лет колонии до пожизненного заключения по делу об убийствах, грабежах, разбое и других преступлениях.
2021-07-10T04:05:52+03:00
2021-07-10T04:05:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868624-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 10 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…