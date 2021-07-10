Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу одного из потерпевших по делу банды Цапков из станицы Кущевская

Предпринимателя Александра Исюка подозревают в ложном доносе, пишет газета «Коммерсантъ». Ранее следствие полагало, что члены кущевской преступной группировки требовали у Исюка 70 млн рублей за получение кредита в Россельхозбанке. Но в прошлом месяце дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. В 2013 году шестеро членов банды Цапков получили сроки от 19 лет колонии до пожизненного заключения по делу об убийствах, грабежах, разбое и других преступлениях.