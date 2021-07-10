Сенат Гаити объявил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом

Это решение, как сообщается, поддержали восемь членов верхней палаты парламента из десяти, которые присутствовали на заседании. Ранее, после убийства президента страны управление страной взял в свои руки и. о. премьер-министра Клод Жозеф. Между тем, сообщается, что правительство Гаити обратилось к США и ООН с просьбой прислать военный контингент для стабилизации ситуации и охраны ключевых объектов инфраструктуры.
2021-07-10T04:05:22+03:00
2021-07-10T04:05:22+03:00
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04:05, 10 июля 2021
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