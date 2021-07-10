Около трех десятков обысков прошли за два дня у журналистов в Белоруссии

По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержаны не менее семи сотрудников разных СМИ. Следственные действия проходили в том числе в редакциях ряда независимых изданий. Официального комментария МВД пока не поступало. В белорусском КГБ в свою очередь утверждали, что проводят операцию против причастных к деятельности радикальных телеграм-каналов и чатов. Их названий в ведомстве не уточняли.