Около трех десятков обысков прошли за два дня у журналистов в Белоруссии

По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержаны не менее семи сотрудников разных СМИ. Следственные действия проходили в том числе в редакциях ряда независимых изданий. Официального комментария МВД пока не поступало. В белорусском КГБ в свою очередь утверждали, что проводят операцию против причастных к деятельности радикальных телеграм-каналов и чатов. Их названий в ведомстве не уточняли.
2021-07-10T04:04:49+03:00
2021-07-10T04:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 10 июля 2021
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