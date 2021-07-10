Белый дом потребовал от Кремля пресекать хакерские атаки с территории России

В первую очередь это касается группировок, которые занимаются вымогательством, сказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Он предупредил, что готов принять меры для защиты критически важной инфраструктуры от интернет-преступников. В свою очередь Путин ответил, что к ним за последний месяц обращений по этим вопросам по линии компетентных ведомств США не поступало, отметили в Кремле. В то же время он заверил собеседника, что Россия готова совместно с Соединенными Штатами пресекать криминальные действия в интернете. В самом Белом доме тем временем не стали уточнять, отдавал ли Байден указания об атаках на серверы хакеров.