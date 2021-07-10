Жаркая погода ожидается в ближайшие дни практически на всей европейской части России

По данным центра погоды «Фобос», особенно высокая температура ожидает регионы Центрального и Южного федеральных округов, передает агентство ТАСС. Даже в Мурманске столбик термометра может подняться сегодня до 26 градусов. На юге России особенно жарко будет в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.