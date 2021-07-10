Жаркая погода ожидается в ближайшие дни практически на всей европейской части России

По данным центра погоды «Фобос», особенно высокая температура ожидает регионы Центрального и Южного федеральных округов, передает агентство ТАСС. Даже в Мурманске столбик термометра может подняться сегодня до 26 градусов. На юге России особенно жарко будет в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.
2021-07-10T03:07:25+03:00
2021-07-10T03:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 10 июля 2021
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