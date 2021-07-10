В Кремле приостановлена церемония развода караулов

Это сделано из-за обострения эпидемиологической ситуации в Москве, пояснили в федеральной службе охраны. О возобновлении церемонии сообщат дополнительно. Развод караулов на протяжении многих лет проводится в Кремле по субботам в теплое время года.
2021-07-10T03:06:49+03:00
2021-07-10T03:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 10 июля 2021
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