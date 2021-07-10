Израиль продлил запрет на поездки в Россию

Это касается всех государств, которые отнесены в т.н. «красную зону», сказали в Иерусалиме. Ограничение будет действовать еще минимум 2 недели, но власти не исключают, что продлят его опять. Также в перечень стран «красной зоны» с понедельника Израиль внесет Белоруссию и Узбекистан. Въезжающие из этих стран должны будут соблюдать карантин. Ранее власти вернули в Израиле масочный режим. Средства защиты нужно будет носить в закрытых помещениях, а также на транспорте.
2021-07-10T03:06:16+03:00
2021-07-10T03:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 10 июля 2021
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