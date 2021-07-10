Израиль продлил запрет на поездки в Россию

Это касается всех государств, которые отнесены в т.н. «красную зону», сказали в Иерусалиме. Ограничение будет действовать еще минимум 2 недели, но власти не исключают, что продлят его опять. Также в перечень стран «красной зоны» с понедельника Израиль внесет Белоруссию и Узбекистан. Въезжающие из этих стран должны будут соблюдать карантин. Ранее власти вернули в Израиле масочный режим. Средства защиты нужно будет носить в закрытых помещениях, а также на транспорте.