Почти 430 тысяч избыточных смертей в России насчитало агентство Reuters с прошлого апреля

Специалисты полагают, что такая цифра ближе к реальному числу умерших от коронавируса в стране. Хотя, по официальным данным, скончались чуть более 140 тысяч человек. Между тем в российском правительстве накануне признали, что только в прошлом месяце смертность выросла почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано с резким скачком заболеваемости из-за индийской версии коронавируса.