Почти 430 тысяч избыточных смертей в России насчитало агентство Reuters с прошлого апреля

Специалисты полагают, что такая цифра ближе к реальному числу умерших от коронавируса в стране. Хотя, по официальным данным, скончались чуть более 140 тысяч человек. Между тем в российском правительстве накануне признали, что только в прошлом месяце смертность выросла почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано с резким скачком заболеваемости из-за индийской версии коронавируса.
2021-07-10T03:05:44+03:00
2021-07-10T03:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 10 июля 2021
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