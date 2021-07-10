Власти Гаити просят ООН направить в страну международный военный контингент

Миротворцы помогут стабилизировать ситуацию после убийства президента Жовенеля Моиза и обеспечить безопасность ключевой инфраструктуры страны, говорится в письме, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters. Тем временем в Госдепартаменте США подтвердили, что получили аналогичный запрос Порт-о-Пренса. По данным телеканала CNN, власти Гаити попросили направить контингент в 500 военнослужащих для обеспечения безопасности инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов. В стране введено военное положение. По подозрению в нападении на президента задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.
2021-07-10T03:04:49+03:00
2021-07-10T03:04:49+03:00
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03:04, 10 июля 2021
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