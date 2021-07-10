Сильный взрыв прогремел на севере иранской столицы

Как передает местное агентство Fars, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады спасателей. О причинах взрыва не сообщается. Также пока ничего не известно о пострадавших. По некоторым данным, взрыв прогремел в парке, прилегающем к штаб-квартире телерадиокомпании Исламской Республики. Жители Тегерана публикуют видео пожара в некоем здании. Пока нет никакой официальной информации о произошедшем.