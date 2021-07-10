Вашингтон добивается, чтобы Москва пресекла деятельность хакерских группировок на российской территории

США предупредили, что предпримут необходимые шаги по защите критически важной инфраструктуры страны, сказал американский президент Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. В первую очередь Белый дом призывает к активным действиям против группировок, которые занимаются вымогательством в интернете.

Это первый разговор двух президентов после женевского саммита, который прошел в середине июня. До этого они говорили по телефону лишь в середине апреля.