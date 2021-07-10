Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило на прежнем уровне «ВВВ» суверенный рейтинг России

Прогноз — «стабильный». В сообщении агентства говорится, что специалисты расценили как надежную макроэкономическую политику российского правительства, а также отмечают устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов. В то же время там отмечается геополитический риск, слабое государственное управление, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость страны. Высоким остается и риск санкций.
2021-07-10T02:13:01+03:00
2021-07-10T02:13:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 10 июля 2021
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