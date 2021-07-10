Власти Нидерландов возвращают часть антикоронавирусных ограничений

С сегодняшнего дня вновь прекращают работу ночные клубы и дискотеки. Все магазины будут закрываться в полночь. В правительстве напомнили, что посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Запрещены мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка. За неделю, по данным властей, число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз.
2021-07-10T02:12:28+03:00
2021-07-10T02:12:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 10 июля 2021
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