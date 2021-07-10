В Молдавии сегодня день тишины перед досрочными парламентскими выборами

В субботу и воскресенье запрещена агитация. Голосования добивалась президент республики Майя Санду. Она рассчитывает, что ее Партия действия и солидарности получит в парламенте большинство. В прежнем составе у сторонников президента были лишь 15 из 101 мест. Опросы показывают, что фаворитами кампании является как пропрезидентская партия, так и блок коммунистов и социалистов, которые возглавляют бывшие президенты страны.
2021-07-10T02:11:57+03:00
2021-07-10T02:11:57+03:00
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02:11, 10 июля 2021
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