В Молдавии сегодня день тишины перед досрочными парламентскими выборами

В субботу и воскресенье запрещена агитация. Голосования добивалась президент республики Майя Санду. Она рассчитывает, что ее Партия действия и солидарности получит в парламенте большинство. В прежнем составе у сторонников президента были лишь 15 из 101 мест. Опросы показывают, что фаворитами кампании является как пропрезидентская партия, так и блок коммунистов и социалистов, которые возглавляют бывшие президенты страны.