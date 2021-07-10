Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о доставке гуманитарной помощи в Сирию через границу

Для этого продлен на полгода срок работы пропускного пункта, через который помощь шла с территории Турции. При этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Ирландия и Норвегия подготовили проект резолюции о продлении действия КПП на один год. Россия предложила лишь на полгода. Правозащитники предупреждали, что без подобного механизма миллионы людей в Сирии могут остаться без гуманитарной помощи.