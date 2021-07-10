Неизвестный напал на прохожих в Марселе

Погиб один человек, еще трое пострадали, передает французский телеканал BFM. Это произошло недалеко от детского сада. Сообщается, что жертва нападения скончалась от огнестрельного ранения. Погибший, по неофициальным данным, мог быть связан с наркоторговлей. Трое прохожих, как сообщается, поспешили к нему на помощь, однако неизвестный напал на них с ножом. Нападавшего пока не нашли.
2021-07-10T02:05:27+03:00
2021-07-10T02:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 10 июля 2021
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