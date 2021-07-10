Больше 53 градусов по Цельсию зафиксировали сегодня в Кувейте

На солнце температура достигала 70 градусов, передает агентство ТАСС. Нынешнее лето в эмирате стало самым жарким за последние примерно 70 лет. Власти призывают жителей эмирата экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, из-за того, что они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему. Специалисты не исключают что из-за серьезных изменений климата в регионе и в мире в течение ближайших 50 лет средняя температура воздуха в летнее время в Кувейте может достичь 60 градусов Цельсия.