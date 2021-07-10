МЧС наращивает группировку для борьбы с природными пожарами в Челябинской области

Огонь охватил в этом регионе в общей сложности 5 тыс. га. Серьезно пострадали два населенных пункта. В ведомстве говорят, что жителей эвакуировали. С пожарами борются около 500 человек и 115 единиц техники, четыре пожарных поезда. Привлечена авиация. Тушение осложнено из-за сильного ветра, который разносит огонь.
2021-07-10T01:08:14+03:00
2021-07-10T01:08:14+03:00
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01:08, 10 июля 2021
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