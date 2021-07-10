Участницу Pussy Riot вновь отправили под административный арест

Замоскворецкий суд назначил Анне Кузьминых 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Ее задержали спустя два дня после освобождения из спецприемника, где она провела 15 суток по аналогичному обвинению. Ранее ряд участников группы уже были повторно задержаны и вновь отправлены под административный арест по обвинению в неповиновении полицейским.
2021-07-10T01:07:44+03:00
2021-07-10T01:07:44+03:00
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01:07, 10 июля 2021
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