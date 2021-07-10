Власти Гаити запросили военную помощь у США

В Порт-о-Пренсе считают, что американские военнослужащие смогут защитить ключевые объекты инфраструктуры в стране. В Вашингтоне пока не подтвердили получение запроса от гаитянского правительства. На этой неделе президент карибской республики Жовенель Моиз был убит в результате покушения. Власти уже объявили о том, что подозреваемые задержаны.