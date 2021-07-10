Мальта первой в Европе будет пускать только привитых от коронавируса

С 14 июля тем, кто не прошел вакцинацию, въезд будет закрыт. Власти будут принимать соответствующие сертификаты Мальты, Евросоюза и британские документы. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного теста и в сопровождении взрослых, которые сделали прививки. Гражданам государства без сертификата о вакцинации, которые решат посетить одну из стран из т.н. «красного списка», необходимо будет сперва получить разрешение властей. По возвращении они будут обязаны пройти карантин.