Мальта первой в Европе будет пускать только привитых от коронавируса

С 14 июля тем, кто не прошел вакцинацию, въезд будет закрыт. Власти будут принимать соответствующие сертификаты Мальты, Евросоюза и британские документы. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного теста и в сопровождении взрослых, которые сделали прививки. Гражданам государства без сертификата о вакцинации, которые решат посетить одну из стран из т.н. «красного списка», необходимо будет сперва получить разрешение властей. По возвращении они будут обязаны пройти карантин.
2021-07-10T01:06:39+03:00
2021-07-10T01:06:39+03:00
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01:06, 10 июля 2021
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