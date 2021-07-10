Избыточная смертность в России с апреля прошлого года, по подсчетам Reuters, составила почти 430 тысяч человек

Выводы основаны на данных государственной статистики. По мнению некоторых эпидемиологов, опрошенных агентством, это может свидетельствовать о реальной ситуации со смертностью от коронавируса. В оперативном штабе к настоящему моменту насчитали официально чуть более 140 тысяч смертей от коронавируса в стране. В российском правительстве накануне признали, что только в прошлом месяце смертность выросла почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано с резким скачком заболеваемости из-за индийской версии коронавируса.