Всероссийский студенческий выпускной состоится сегодня в онлайн-формате

В общей сложности в празднике примут участие свыше 700 университетов. В частности, выпускникам представится возможность пообщаться с реальными работодателями и получить от них консультации.

К празднику присоединятся победители и призеры олимпиады «Я— профессионал». Также к выпускникам обратятся звезды эстрады и кино. Кроме того, будет проведена интеллектуальная игра, победители которой смогут отправиться в путешествие по городам России, получить стажировки в топовых российских компаниях и другие ценные призы.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков пригласил к участию в празднике президента Владимира Путина. Будет ли он обращаться к выпускникам, пока не известно.

Впервые всероссийский студенческий выпускной состоялся в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса он также был перенесен в Интернет.