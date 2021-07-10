ГП поручила прокуратуре Дагестана проверить полицейских, которые задержали в квартире девушек-жертв домашнего насилия

Генпрокуратура поручила прокуратуре Дагестана проверить работу полицейских, которые в начале июня задержали в квартире убежища в Махачкале девушек-жертв домашнего насилия.



Обращение с просьбой о проверке направил депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский. В интервью «Эху Москвы» он признался, что не рассчитывает на честную работу ведомства по этому вопросу.

Одну из задержанных, чеченку Халимат Тарамову, насильно вывезли обратно в Чечню. СМИ писали, что она бежала из республики из-за преследования на почве ее сексуальной ориентации.