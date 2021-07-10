В Токио завершилась эстафета олимпийского огня – его встречала мэр города в компании всего лишь сотни специально приглашенных гостей. Все соревнования в столичном кластере спортивных объектов, как стало известно днем ранее, пройдут при пустых трибунах – в токийском регионе объявлен режим ЧС из-за всплеска коронавируса. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, уже прилетевший в японскую столицу, приободрил болельщиков и призвал с пониманием отнестись к решению местных властей.

Олимпийские игры стартуют 23-го июля.