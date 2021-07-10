Байден пригрозил Путину жесткими мерами в случае, если кибератаки из России продолжатся

Президент США Джо Байден пригрозил своему российскому визави Владимиру Путину жесткими мерами в случае, если кибератаки из России продолжатся. Эта тема сегодня вновь обсуждалась в ходе телефонных переговоров глав государств, которые длились около часа.

Вопреки заявлениям Кремля после переговоров о том, что там не получали каких-либо запросов по данной теме, с тех пор как президенты обсуждали ее в ходе саммита в Женеве 16-го июня, в Белом доме утверждают, что направляли «много запросов о действиях киберпреступников».

В то же время Байден итоги разговора оценил положительно.