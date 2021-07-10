Reuters на основе данных Росстата: Избыточная смертность в РФ с апреля 2020 по май 2021 составила почти 430 тыс. чел.

Избыточная смертность в России, по подсчетам агентства Reuters на основе данных Росстата, с апреля 2020-го по май 2021-го составила почти 430 тысяч человек, по данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией потери России от ковида за тот же период втрое меньше.

Тем временем петербуржский крематорий – единственный в пятимиллионном городе, как сообщает интернет-издание «Фонтанка», не справляется с нагрузкой. Несколько сотен гробов в течение недели ожидают своей очереди на сожжение, из-за чего в здании держится сильный неприятный запах. Об этом на условии анонимности интернет-изданию «Фонтанке» рассказал один из сотрудников учреждения. Он отметил, что крематорий не справляется, но агенты не рассказывают об этом своим клиентам.

Собеседник издания отметил, что только на цокольном этаже сейчас находятся около трёхсот гробов. Другой источник, также близкий к учреждению, назвал цифру в шесть сотен. Бывший сотрудник крематория отметил, что в первую волну заражений коронавирусом такого нагрузки не было, но и тогда печи не справлялись.

В свою очередь представители ГУП «Ритуальные услуги», которое отвечает за работу петербургского крематория, комментировать эту информацию отказались.

В Санкт-Петербурге фиксируется самая высокая смертность в России среди заразившихся коронавирусом. На сто тысяч человек приходится более трёхсот двадцати умерших.