Совбез ООН единогласно поддержал резолюцию, которая продлевает на полгода поставки гуманитарной помощи в Сирию

Это первый текст, который подготовили совместно Вашингтон и Москва. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя горячо приветствовал принятие документа. Через полгода, как ожидается, генеральный секретарь ООН представит Совету безопасности доклад о работе механизма трансграничной помощи Сирии.