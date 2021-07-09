Совбез ООН единогласно поддержал резолюцию, которая продлевает на полгода поставки гуманитарной помощи в Сирию

Это первый текст, который подготовили совместно Вашингтон и Москва. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя горячо приветствовал принятие документа. Через полгода, как ожидается, генеральный секретарь ООН представит Совету безопасности доклад о работе механизма трансграничной помощи Сирии.
2021-07-09T23:04:50+03:00
2021-07-09T23:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 09 июля 2021
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