Байден предупредил Путина о жестком ответе Вашингтона в случае продолжения кибератак из России

Президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина о жестком ответе Вашингтона в случае продолжения кибератак из России. Эта тема сегодня вновь обсуждалась в ходе телефонных переговоров глав государств, которые длились около часа.

Вопреки заявлениям Кремля о том, что они не получали каких-либо запросов по данной теме, с тех пор как президенты обсуждали ее в ходе саммита в Женеве 16-го июня, в Белом доме утверждают, что направляли «много запросов о действиях киберпреступников».

В то же время Байден положительно оценил итоги разговора. На следующей неделе у США и России запланированы переговоры по кибербезопасности.