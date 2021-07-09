Reuter: Избыточная смертность в России с апреля прошлого года по май нынешнего составила 428 тысяч человек

Избыточная смертность в России с апреля прошлого года по май нынешнего составила 428 тысяч человек, подсчитало агентство Reuter на основе данных Росстата. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России за тот же период от него умерли лишь 140 тысяч человек.

Избыточная смертность – это превышение количества смертей за тот или иной период одного года по сравнению со средним значением за тот же период нескольких предыдущих лет.