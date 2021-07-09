Собянин: Мощности столичных пунктов вакцинации от коронавируса доведены до 150 тысяч человек в сутки

Мощности столичных пунктов вакцинации от коронавируса доведены до 150 тысяч человек в сутки, отчитался мэр Москвы Сергей Собянин. За последние дни в городе ввели два новых пункта, одни из крупнейших в Европе по оценке мэрии – в Гостином дворе и на стадионе Лужники. Количество ежедневно вакцинирующихся выросло до 110 тысяч.

Дополнительные пункты разворачивают и в Подмосковье, в основном в торговых центрах. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в его регионе за день в среднем делают 50-55 тысяч прививок.