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22:33, 09 июля 2021

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении поставок гуманитарной помощи в Сирию

Их будут осуществлять еще как минимум полгода (с возможностью продления) через КПП Баб-эль-Хава на границе с Турцией. Это первый текст резолюции, который готовили в соавторстве представители России и США.
Ранее Ирландия и Норвегия внесли проект резолюции, который предлагал продлить поставки сразу на год и расширить до двух список КПП, через которые это можно было бы делать. 


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