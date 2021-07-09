Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении поставок гуманитарной помощи в Сирию

Их будут осуществлять еще как минимум полгода (с возможностью продления) через КПП Баб-эль-Хава на границе с Турцией. Это первый текст резолюции, который готовили в соавторстве представители России и США.

Ранее Ирландия и Норвегия внесли проект резолюции, который предлагал продлить поставки сразу на год и расширить до двух список КПП, через которые это можно было бы делать.