В Афганистане правительственным войскам удалось остановить наступление боевиком движения «Талибан» на город Кандагар

В Афганистане правительственным войскам удалось остановить наступление боевиком движения «Талибан» (запрещенного в России) на второй по величине город страны Кандагар, передает местный телеканал Tolo News.

За последние сутки талибы взяли под свой контроль около десятка районов вокруг города, а в самом Кандагаре захватили два правительственных блокпоста. В ходе столкновений были убиты около сотни талибов, есть и жертвы среди мирного населения.