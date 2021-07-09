Представители афганского движения «Талибан»* прибыли на переговоры в Москву

Представители афганского движения «Талибан», которое с 2003 года признано террористическим в России и на уровне ООН, прибыли на переговоры в Москву. Это происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана. (Ранее сегодня сообщалось о наступлении талибов на второй по величине город страны Кандагар).

Газета «Комсомольская правда» на своем сайте опубликовала статью о Талибане, которую часть читателей расценила как оправдание терроризма. К примеру, в материале допускается, что политика талибов положительно сказалась на жизни местного населения.

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал «Эху Москвы», что у редакции были колебания перед публикацией, но к возможным последствиям, в том числе юридическим, они готовы.

По мнению Сунгоркина, статья адекватна происходящему.