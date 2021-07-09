Байден позвонил Путину и сделал предупреждение, что США предпримут действия в ответ на российские хакерские атаки

Президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину и сделал предупреждение о том, что США предпримут действия в ответ на российские хакерские атаки, — за менее чем через месяц после саммита Байдена и Путина в Женеве российские хакеры совершили две серьезные атаки на США.

ТЕКСТ: Президент США Джо Байден подчеркнул необходимость для России предпринять шаги для прекращения деятельности хакерских группировок на ее территории, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в пятницу, комментируя телефонный звонок Байдена Владимиру Путину. Целью звонка было обозначение позиции Вашингтона в отношении хакерских атак на американские объекты — атаки неприемлемы и США оставляют за собой право предпринять ответные действия, чтобы защитить свой народ, сказала Псаки.

Перед началом длинного уикенда в честь Дня Независимости хакеры из российской группировки Revil взломали флоридскую компанию Кассея, которая поставляет программное обеспечение для бизнеса компаниям по всему миру. Изначально сообщалось о тысячах жертв, позднее Кассея уточнила, что пострадали 1500 ее клиентов — хакеры сначала потребовали потребовали по 45,000 долларов в биткойнах с каждой компании, затем затребовали единый выкуп в 70 млн долларов, и позднее снизили требование до 50-ти млн. Два дня назад стало известно, что российские хакеры из группировки Cozy Bear, за которыми стоит СВР, совершили атаку на подрядчика Национального комитета Республиканской партии США (эти же хакеры взломали серверы Демпартии в 2016 и программное обеспечение SolarWind в прошлом году). Партия заявляет, что данные похищены не были.

В Кремле отмечают, что за почти месяц с тех пор, как лидеры двух стран обсуждали кибератаки на саммите в Женеве, компетентные ведомства США не обращались к российским коллегам. В то же время Байден итоги разговора оценил положительно, а пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердила, что планы переговоров России и США по кибербезопасности на следующей неделе остаются в силе.

