СовФед: Избыточная смертность в России с апреля 2020 по май 2021 составила без малого 430 тысяч человек

Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, по подсчетам агентства Reuters на основе данных Росстата, приближается к 430 тысячам человек. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью нашей радиостанции высказал мнение, что далеко не все эти смерти действительно связаны с ковидом, но все равно такие цифры говорят о неготовности российского здравоохранения именно к пандемии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что огромные цифры избыточной смертности можно объяснить неготовностью системы здравоохранения к пандемии.

«Звучит (статистика) страшно. Страшно, потому что это те смерти, которые можно было бы избежать, если бы не было такой мобилизации на COVID-19. Коронавирус, безусловно, внес коррективу поведения и в работу медицинских учреждений. Все силы были брошены на борьбу с пандемией, были остановлены плановые процедуры. И это не секрет, медперсонал не был подготовлен к работе с ковид-больными. Когда пришло осознание, что ковид-койки должны быть абсолютно изолированными. А плановые приемы — это другие болезни — это диабет, сердце, это почки. Так что с точки зрения причин, объяснения в общем-то понятны», — сказал он.

В.Рязанский добавил, что избыточная смертность существенно ниже в тех странах, в которых хорошо развито первичное звено здравоохранения. По словам сенатора, Россия только сейчас начинает масштабную работу в этой сфере.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за тот же период в России умерли от вируса всего 140 тысяч человек.