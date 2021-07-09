Явлинский объяснил, почему призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко»

Григорий Явлинский объяснил «Эху Москву», почему призвал сторонников Алексей Навального не голосовать за партию «Яблоко» на выборах в Госдуму в сентябре.

«Я сказал, да, прошу сторонников Навального за нас не голосовать, потому что мы не будем выполнять программу Навального, и мы не будем реализовывать политику Алексея Навального. Поэтому мы не хотим обманывать и говорим сразу: «Если вы сознательные сторонники, если вы реально считаете, что нужно делать в политике то, что делает он, то мы не будем этого делать», — сказал он.

По словам Г.Явлинского, партия не будет реализовывать направления и политические взгляды, которых придерживался политик Навальный.

«Что касается национализма, мы не будем это направление реализовывать. Он создавал движение «Народ», он осуществлял Русские марши. В интервью 2020 года он сказал, что «они будут поддерживать коммунистов». Но мы не будем это поддерживать – ни Сталина, ни Ленина. В этом же интервью он сказал, что хотел бы «соединить либералов и националистов». Это глупость, ничего из этого не получится. И эту политику мы тоже не будем проводить», — отметил он И что касается «умного голосования», Г.Явлинский также отметил, что поддерживать эту политику голосования не собирается.

«Это его политика, которая сегодня проводится, это политика голосования за Владимира Путина, за коммунистов, за Жириновского, за «Справедливую Россию».

Это прямая помощь нынешней системе, потому что эти партии по всем крупным политическим вопросам являются филиалами «Единой России», просто ее фракциями. Поэтому голосование за них — за то же самое. Это какая-то крупная провокация. Мы не будем голосовать за политику социальной розни, когда у всех роются в карманах – у кого какой дом, какого размера. И мы не будем заниматься популизмом», — отметил он.

Г.Явлинский еще раз подчеркнул: «Дорогие и уважаемые сторонники Навального, это ваше право, но мы всю эту политику проводить не будем. А если вы считаете, что эту политику проводить надо, то вы за нас не голосуйте».