Куба одобрила к применению собственную вакцину от коронавируса, — сообщает агентство EFE. Препарат под названием «Абдала» рассчитан на три инъекции. По данным разработчика, его эффективность составляет 92%.
2021-07-09T21:32:44+03:00
2021-07-09T21:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 09 июля 2021
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