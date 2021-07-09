Явлинский опроверг сообщения о том, что «Яблоко» отказывается от наблюдателей на выборах в Госдуму

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский опроверг сообщения о том, что партия отказывается от наблюдателей на выборах в Госдуму 2021 года. Как он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», партия готова сотрудничать с наблюдателями любых партий.

«Недавно были сообщения, что «Яблоко» отказывается от наблюдателей. Это неправда. Нам жизненно нужны наблюдатели. И в этом вопросе мы готовы сотрудничать с наблюдателями любых партий, любых направлений. Всякий честный человек, неважно какие у него взгляды, если он может честно прийти посчитать и проверить подсчет бюллетеней или электронную базу, он для нас исключительно важен. У нас есть штаб наблюдателей, и мы всех приглашаем в наблюдатели, проверять результаты всех партий и наши в том числе. «Яблоко» кланяется, просит, умоляет – приходите к нам, и будьте нашими наблюдателями. Мы будем платить, сколько сможем, мы будем обучать и благодарить, мы будем все делать», — сказал Г.Явлинский.