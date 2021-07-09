Мальта станет первой страной в Европе, которая полностью перекроет въезд непривитым иностранным гражданам

Мальта станет первой страной в Европе, которая полностью перекроет въезд непривитым от коронавируса иностранным гражданам. Об этом объявил министр здравоохранения островного государства. При этом в качестве подтверждения вакцинации будут приниматься только сертификаты британского образца и так называемые зеленые ковид-паспорта Евросоюза. Также на следующей неделе на Мальте закроются все летние школы по изучению английского, популярные у иностранцев – как у других стран Евросоюза, так и за его пределами.