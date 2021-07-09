Не менее 115 тысяч медицинских работников по всему миру умерли от коронавируса с начала пандемии

Таковы подсчеты Всемирной организации здравоохранения. Счет заразившимся в процессе спасения других людей медработникам идет на миллионы. Выступая с лекцией перед студентами Ноттингемского университета, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал, что лучшим способом борьбы человечества с пандемией сейчас является обеспечение равенства в доступе к вакцинам по всему миру.
2021-07-09T21:02:35+03:00
2021-07-09T21:02:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868522-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…