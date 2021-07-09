Не менее 115 тысяч медицинских работников по всему миру умерли от коронавируса с начала пандемии

Таковы подсчеты Всемирной организации здравоохранения. Счет заразившимся в процессе спасения других людей медработникам идет на миллионы. Выступая с лекцией перед студентами Ноттингемского университета, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал, что лучшим способом борьбы человечества с пандемией сейчас является обеспечение равенства в доступе к вакцинам по всему миру.